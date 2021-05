Staat grijpt regie bij Britse spoorwegen, 'reiziger verdient betere service'

De Britse spoorwegen worden ingrijpend georganiseerd. De privatisering die eind vorige eeuw werd doorgevoerd, wordt voor een deel teruggedraaid. Doel is om de dienstverlening aan de reizigers te verbeteren.

Volgens de Britse premier Johnson moeten de maatregelen een eind maken aan "een kwart eeuw versnippering". Hij voegde eraan toe dat treinreizigers nu "niet de service krijgen die ze verdienen". De spoorwegen in Groot-Brittannië functioneren slecht, er is al tientallen jaren veel kritiek op.

Johnsons kabinet heeft nu besloten dat er een nieuwe organisatie komt, Great British Railways (GBR), die voor veel op het spoor verantwoordelijk wordt. Alle infrastructuur wordt eigendom van het nieuwe staatsbedrijf. GBR gaat ook de tarieven bepalen, de gelden van de kaartjes innen en het spoorboekje vaststellen, zodat treinen beter op elkaar aansluiten. Verder komt er een website waar voor alle spoorlijnen kaartjes kunnen worden gekocht.

De bedrijven die nu afzonderlijke delen van het Britse spoorwegnet exploiteren en treinen laten rijden blijven bestaan, maar komen onder de vlag van GBR.

Lappendeken

Onder de Conservatieve premiers Thatcher en Major werden in de jaren 80 en 90 tal van staatsbedrijven geprivatiseerd, waaronder ook British Rail. Daarna ontstond er een lappendeken van spooraanbieders die allemaal hun eigen treinen lieten rijden op een deel van het net.

Voor drukke trajecten met veel reizigers was genoeg belangstelling van commerciële partijen, maar op andere plekken liep de service enorm terug. Nog steeds sluiten dienstregelingen van verschillende aanbieders vaak slecht op elkaar aan en zijn de kaartjes, ondanks hoge subsidies van de Britse regering, prijzig.

Voordeel voor forensen

Tot de reorganisatie werd besloten mede onder druk van de coronacrisis. Daardoor liep het aantal reizigers, net als in Nederland, enorm terug, waardoor ook de inkomsten van de spoorbedrijven sterk daalden.

Volgens de Britse minister van Verkeer betekent de komst van het nieuwe staatsbedrijf niet dat de prijzen omhooggaan. Maar, zo voegde hij eraan toe, voor de komende jaren kunnen geen garanties worden gegeven.

Een eerste voordeel voor de reizigers is er al vanaf volgende maand. Voor mensen die twee of drie keer per week op hetzelfde traject reizen, komen er goedkopere kaartjes. Daarmee wordt ingespeeld op de coronacrisis, waardoor mensen vaak niet meer vijf keer per week naar hun werk reizen, maar een aantal dagen thuiswerken.