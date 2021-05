Aantal coronapatiënten in ziekenhuis onder de 2000, laagste aantal in twee maanden

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is voor het eerst sinds 17 maart gedaald tot onder de 2000. Het zijn er vandaag 1899, 103 minder dan gisteren. Van hen liggen er 621 op de IC (gisteren: 637), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De ziekenhuisbezetting is in een week tijd met 15 procent afgenomen. In vergelijking met de piek eind april (2706 covidpatiënten) is de afname al bijna 30 procent.

4688 nieuwe besmettingen

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4688 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 107 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt doordat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests juist: afgelopen week werden gemiddeld 4567 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 29 procent minder dan de week ervoor.