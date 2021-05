Politie zoekt nog twee verdachten van overval waardetransport

De Amsterdamse politie zoekt nog zeker twee mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overval op een waardetransport van gisteren. Wat hun rol was, is niet bekendgemaakt. Ook over de buit kan de politie naar eigen zeggen vanwege het onderzoek nu geen details geven.

Gistermiddag pleegde een groep zwaargewapende daders een overval op het waardetransport bij het bedrijf Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Dat ging met veel machtsvertoon gepaard. Een van de daders stond voor het bedrijfspand op de uitkijk en schoot een aantal malen met een automatisch wapen in de lucht, terwijl er auto's en fietsers voorbijkwamen. Een omwonende filmde dat allemaal.

Na het inladen gingen de daders er in meerdere snelle auto's met hoge snelheid al schietend vandoor. Een auto reed de A1 op richting Diemen, twee anderen reden over de provinciale weg naar Broek in Waterland. Een groot aantal politieauto's zette de achtervolging in, waarbij agenten terugschoten.

Heftig

Politiechef Frank Paauw benadrukt hoe heftig het voor zijn collega's is geweest. "Zo'n vijftig collega's zijn direct geconfronteerd met automatisch vuur", stelt Paauw in een verklaring.

In Broek in Waterland werden uiteindelijk vier verdachten in een weiland aangehouden. Twee van hen raakten daarbij gewond. Een vijfde verdachte overleed ter plekke.

Zo ging dat gistermiddag in zijn werk: