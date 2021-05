Veteraan Pandev voert Oranje-tegenstander Noord-Macedonië aan op EK

Bondscoach Igor Angelovski van Noord-Macedonië heeft naast veteraan en aanvoerder Goran Pandev ook ruimte gemaakt voor drie onervaren krachten in zijn selectie voor het EK.

De 22-jarige keeper Riste Jankov en de 23-jarige aanvaller Milan Ristovsk speelden nog geen interland en de 20-jarige Darko Churlinov maar één, in 2017.

Noord-Macedonië zit in groep C met Oranje. Het toernooi begint voor de Noord-Macedoniërs op 13 juni tegen Oostenrijk in het Roemeense Boekarest. Daarna nemen Pandev en co het op tegen Oekraïne (17 juni in Boekarest) en het Nederlands elftal (21 juni in Amsterdam).

Tien jaar geleden de Champions League

De 37-jarige Pandev, die dit seizoen zeven keer scoorde voor zijn Italiaanse club Genoa, won in 2011 de Champions League met Internazionale en staat al op 114 interlands. Eind maart maakte hij de openingstreffer tijdens de sensationele 2-1 zege van Noord-Macedonië in het WK-kwalificatieduel met Duitsland.