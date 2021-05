Burgemeester Chicago wil alleen journalisten van kleur spreken

"Het is een schande dat in een stad waarvan de helft van de inwoners zwart, latino, Aziatisch of native American is, het perskorps overweldigend wit is", zegt de burgemeester. "Onze media zouden die multiculturaliteit moeten weerspiegelen."

In een brief aan media in haar stad schrijft Lightfoot dat ze zich altijd heeft ingezet voor diversiteit. "Als burgemeester kan ik bij uitstek dit belangrijke thema aan de orde stellen", redeneert ze . Lightfoot is de eerste zwarte vrouw en openlijk homoseksueel die burgemeester werd van de derde stad van de VS.

Volgens Lightfoot hebben media in Chicago nauwelijks conclusies getrokken uit het felle debat dat de afgelopen jaren in de VS is gevoerd over racisme. Ze roept hen op actief werk te maken van diversiteit door meer mensen van kleur een kans te geven als verslaggever of leidinggevende en na te gaan of er geen impliciete vooroordelen voorkomen in berichtgeving.

Verdeelde reacties

Verschillende journalisten zijn kritisch over de uitsluiting. Verslaggever Gregory Pratt van de Chicago Tribune, zelf latino, zegt dat zijn krant een gepland interview beleefd heeft afgezegd. "Het is niet aan politici om te bepalen wie over hen schrijven."

De National Association of Black Journalists spreekt ook van een principekwestie. De belangenvereniging noemt het een gedurfde actie die licht werpt op een belangrijk thema, maar kan de actie niet steunen. "Het uitsluiten van journalisten keuren we nooit goed, ook al is het maar voor één dag en om een punt te maken."

Hoofdredacteur Tiffany Walden van The Triibe, een website die zich richt op de zwarte gemeenschap in Chicago, is juist blij dat Lightfoot haar jubileum aangrijpt om het thema aan te kaarten. "Dit is een dagelijks terugkerende strijd voor zwarte journalisten in Chicago. Laten we het daar over hebben, in plaats van over de mensen die klagen dat ze een dagje geen toegang krijgen."