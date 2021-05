Duncan Laurence heeft corona en is niet live bij finale Eurovisie Songfestival

"We balen natuurlijk enorm, in de eerste plaats voor Duncan, die we dit live optreden zo hadden gegund na zijn Eurovisie-zege en het wereldwijde succes van Arcade", zegt Sietse Bakker, executive producer van het songfestival. "Laat voorop staan dat we ontzettend trots zijn op Duncans optreden van afgelopen dinsdag. We wensen hem uiteraard een snel herstel toe.

Zanger Duncan Laurence is positief getest op corona en zal daarom niet live optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival komende zaterdag. "Hij zal wel in een andere vorm acte de présence geven", laat de organisatie weten.

De zanger, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won, werd maandag nog negatief getest. Volgens de organisatie kreeg hij woensdag, een dag na de halve finale, lichte klachten en bleek uit een sneltest dat hij corona heeft. Hij gaat zeven dagen in isolatie.

"Duncan is enorm teleurgesteld, hij heeft hier twee jaar lang naar uitgekeken", zegt zijn management. "We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale."

Laurence is niet de eerste die door corona verstek moet laten gaan. Zo kan IJsland niet live optreden in de tweede halve finale omdat een lid van de delegatie corona bleek te hebben. De tv-kijker moet het doen met een opname die is gemaakt tijdens een repetitie van de IJslanders.