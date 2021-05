Verstappen derde in eerste vrije training Monaco, teamgenoot Pérez de snelste

In het WK-klassement na vier races, drie gewonnen door Hamilton, één door Verstappen in Italië, gaat Hamilton aan de leiding met 94 punten, op veertien punten gevolgd door Verstappen. Valtteri Bottas (Mercedes) heeft 47 punten.

Bij de laatste race in Barcelona kwam Verstappen tekort. "Spanje was zwaar", zei de Limburger. "We waren daar gewoon niet snel genoeg en ik had meer last van bandenslijtage dan de Mercedescoureurs. We moeten druk op Mercedes blijven uitoefenen en zorgen dat we meer races winnen. We blijven de auto updaten en doorontwikkelen."