Duits bedrijf draait op voor lekkende Franse borstimplantaten

Een hof van beroep in Frankrijk zegt dat een Duits bedrijf nalatig is geweest bij het verstrekken van veiligheidscertificaten voor borstimplantaten. Het moet daarom duizenden vrouwen compenseren voor de lichamelijke en psychische schade die de lekkende implantaten hebben veroorzaakt.

"We zijn erg blij met dit resultaat, waarmee definitief een eind komt aan de twijfels over de verantwoordelijkheid van TÜV", zei de advocaat van de vrouwen. "Na tien jaar van wachten en felle strijd moet de Duitse keuringsinstantie de slachtoffers volledig compenseren."

TÜV Rheinland wil pas reageren als het een vertaalde versie van de uitspraak heeft gekregen.

Tienduizenden euro's

Een organisatie van slachtoffers zegt dat per geval tienduizenden euro's compensatie is gevraagd. Of de slachtoffers dat ook krijgen is nog onduidelijk. Een uitspraak daarover wordt in september verwacht.

Evenmin is duidelijk wat de uitspraak voor slachtoffers buiten Frankijk betekent. Wereldwijd zijn de implantaten aan 300.000 tot 400.000 vrouwen verkocht. In Nederland waren het er 2700.

PIP

TÜV Rheinland keurde de implantaten van het Franse bedrijf Poly Implant Prothèse (PIP) uit Marseille goed. Dat bedrijf vulde tussen 2001 en 2010 implantaten met industriële in plaats van medische gel. De implantaten konden snel scheuren, waarna de gel eruit lekte en er ontstekingen konden ontstaan.

Het bedrijf dat ze produceerde, moest in 2010 sluiten. De directeur kreeg in 2013 een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd en een boete van 75.000 euro.