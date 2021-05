Geen De Bruyne, Salah of Kane, maar Dias is de beste in de Premier League

Rúben Dias is door de Engelse pers uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De verdediger werd dit seizoen kampioen met Manchester City, dat op 29 mei ook nog de Champions League-finale speelt tegen Chelsea.

Dias kwam vorig jaar voor een bedrag van 68 miljoen euro over van Benfica, waarmee hij na Kai Havertz (van Bayer Leverkusen naar Chelsea) de duurste zomertransfer van 2020 was.

Bijzonder aan de uitverkiezing is dat Dias de eerste verdediger is die de prijs wint, sinds het ontstaan van de Premier League in 1992. Robin van Persie was negen jaar geleden de laatste Nederlander die met de eer streek.

Opvolger van Kompany

Dias is het elftal van Pep Guardiola een waardige opvolger van Voncent Kompany gebleken. In meer dan de helft van de competitiewedstrijden (18 van de 34) waarin Dias aantrad, hoefde zijn elftal geen tegengoals te incasseren.

Dias is de eerste Portugees die de prijs wint sinds Cristiano Ronaldo. Vorig jaar werd Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson tot beste uitgeroepen.