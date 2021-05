Gezondheid Navalny verbeterd, zeggen Russische autoriteiten

Navalny eind vorige maand in de gevangenis op een videoscherm - AFP

Met de gezondheid van de belangrijkste Russische oppositieleider, Aleksej Navalny, gaat het na zijn hongerstaking weer beter. Dat heeft het hoofd van het Russische gevangeniswezen gezegd. Volgens directeur Alexander Kalasjnikov eet Navalny normaal en is hij zwaarder geworden. Hij zou nu 82 kilo wegen. In de verklaring van Kalasjnikov, die via persbureau Tass is verspreid, staat dat de belangrijkste criticus van president Poetin "min of meer" hersteld is. Verder wordt vermeld dat hij kan communiceren met zijn familie. Uit de verklaring wordt niet duidelijk op welke manier dat kan. De directeur van Navalny's anti-corruptiestichting FBK, Ivan Zjdanov, bevestigt dat het met zijn gezondheid de goede kant op gaat, maar geeft verder geen details. Hernia, cystes, aangetaste zenuwen Navalny werd in februari veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar, Eind maart ging hij in hongerstaking, nadat hij meerdere gezondheidsproblemen had gekregen. Hij wilde met zijn hongerstaking afdwingen dat hij door een onafhankelijke arts zou worden onderzocht. Na ruim drie weken, waarin Navalny steeds verder verzwakte en er angst was dat hij zou komen te overlijden, gaven de Russische autoriteiten toe. Onafhankelijke artsen kregen toegang tot hem en stelden vast dat Navalny een dubbele hernia had, cystes op zijn lever en aangetaste zenuwen in zijn benen. Op aandringen van de artsen gaf hij na 24 dagen zijn hongerstaking op. Toen hij de gevangenis in ging in februari woog Navalny 93 kilo. Naar eigen zeggen was hij aan het eind van zijn hongerstaking, op 23 april, meer dan 20 kilo afgevallen. Als hij nu dus weer 82 kilo weegt, zou dat betekenen dat hij ongeveer helft van zijn gewichtsverlies heeft 'goedgemaakt'.

Onduidelijk Volgens correspondent Iris de Graaf in Moskou is het onduidelijk of Navalny alleen van zijn hongerstaking herstelt of dat het nu helemaal beter met hem gaat. "In de verklaring staat dat hij 'min of meer' weer gezond is en dat zegt nog niet zoveel. Het is onduidelijk welke behandelingen Navalny na zijn hongerstaking heeft gekregen en hoe goed hij kan herstellen in een strafkolonie. De laatste boodschap die Navalny's team via zijn Instagrampagina naar buiten heeft gebracht, dateert van 2 mei. Navalny zei toen dat hij in een transformatie zit van "een skelet dat met z'n voeten over de vloer sleept, naar een hongerige man". Hij zei dat hij "een paar lepels pap had gegeten, en de moed erin houdt". Sindsdien is er geen nieuwe Instagram-post geweest. Dat roept de vraag op hoe het echt met Navalny gaat."

Navalny heeft nog een rechtszaak lopen tegen de Russische autoriteiten. Omdat hij als vluchtgevaarlijk wordt beschouwd, wordt hij in de gevangenis extra bewaakt en voortdurend in de gaten gehouden. Navalny spreekt zelf van marteling, omdat hij 's nachts elk uur wakker wordt gemaakt om te controleren of hij er nog is. Over ruim een maand dient er een zaak waarin Navalny eist dat er aan dat regime een eind komt. Actie tegen FBK Ondertussen proberen de autoriteiten Navalny's beweging FBK definitief het zwijgen op te leggen. Een rechtbank in Moskou oordeelt op 9 juni of FBK op een lijst met extremistische organisaties komt, naast IS en al-Qaida. Medewerkers van zijn anticorruptie-organisatie kunnen dan tot tien jaar cel krijgen, sympathisanten tot zes jaar. Alle werkzaamheden van FBK werden in afwachting van de uitspraak van de rechter al opgeschort. Eind vorige maand besloot Leonid Volkov, stafchef van de Navalny-beweging, zelf de stekker eruit te trekken. Alle kantoren gingen dicht, bankrekeningen werden gesloten en socialmedia-accounts verwijderd. "De Navalny-campagne bestaat niet meer", zei Volkov toen. Een week na het beëindigen van zijn hongerstaking sprak Navalny via een videoverbinding tot zijn vrouw Julia: