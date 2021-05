Jongeren willen ook bij vervolg formatie meepraten

Vertegenwoordigers van verschillende jongerenorganisaties zijn vanmorgen ontvangen door kabinetsinformateur Hamer. Ze zijn zwaar getroffen door de coronacrisis, waardoor opleidingen werden gesloten en banen verdwenen. Als het aan de jongeren ligt, was het niet de laatste keer dat ze mee mochten praten in deze formatie.

Voorzitter Maurice Knijnenburg van de Nationale Jeugdraad (NJR) zei na afloop dat het gesprek vooral was gegaan over het herstel na de coronacrisis. "Wat we heel duidelijk hebben gemaakt, is dat je dat moet vorm geven samen met jongeren. Dus als het straks echt weer over de inhoud gaat in Den Haag, dat jongeren dan ook wordt gevraagd om mee te denken."

Het was voor het eerst in de geschiedenis dat jongeren werden ontvangen door een informateur. Dat gebeurde op uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer, die daar een motie over aannam van PvdA en ChristenUnie.

Stabiele basis

Volgens Knijnenburg is het belangrijk om een stabiele basis voor het leven te hebben, voor iedere jongere of die nou naar school gaat, studeert of al werkt. "Daarom is het tijd om nu eindelijk echt iets aan het klimaat te gaan doen. Ook moeten we kijken naar het leenstelsel en de arbeidsmarkt. Dat iedereen in Nederland die kans gaat krijgen om zich te ontwikkelen."

Op dit moment zijn er vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector bij Hamer. Ook die sector lijdt onder de pandemie.

Efteling-directeur

Ook morgen ontvangt de informateur nog geen fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Er komen dan burgemeesters, werkgevers en vakbonden en ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis langs. "Alle gesprekken zullen in het teken staan van de gevolgen van de coronacrisis en ideeën en voorstellen die kunnen bijdragen aan de transitie van crisis naar herstel", laat Hamer weten.

Namens de getroffen ondernemers komen onder anderen Efteling-directeur Jurgens en voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland langs. Ook de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Aboutaleb (Rotterdam) en Van Haersma Buma (Leeuwarden) zijn uitgenodigd, net als VNG-voorzitter Van Zanen, die burgemeester is van Den Haag.

Daarnaast praat Hamer morgen met voorzitter Polman van het IPO, de koepelorganisatie van provincies, en met werkgeversvoorzitter Thijssen en FNV-voorman Elzinga.