Politieonderzoek Broek in Waterland na overval waardetransport gaat door

In Broek in Waterland, vlak boven Amsterdam, doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar de afloop van de gewapende overval op een waardetransport. Gisteren eindigde een wilde achtervolging van de verdachten door de politie in een weiland buiten het dorp.

Twee vermoedelijke vluchtauto's brandden uit. Een derde belandde in de tuin van een huis, waarna de inzittenden het weiland invluchtten. De huiseigenaar vertelt tegen de NOS dat de politie de derde vluchtauto vanochtend vroeg heeft weggesleept. Daarbij is tegen hem gezegd dat er buit van de overval in die auto is gevonden.

Bij de achtervolging werd volgens de politie met automatische wapens op agenten geschoten. De omgeving van het weiland is nog altijd afgezet en met een zogenoemde magneetdreg worden sloten afgespeurd naar eventuele vuurwapens.

Voor bewoners en ooggetuigen houdt de gemeente Waterland vanavond een besloten bijeenkomst. Ook is er een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen die de behoefte hebben om over het incident in Broek in Waterland te praten.

De politie Amsterdam zegt dat er nog geen nieuwe informatie wordt vrijgegeven: