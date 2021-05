Politie zoekt bij weiland Broek in Waterland naar vuurwapens overval

Politie gebruikt een magneetdreg om naar vuurwapens te zoeken in de sloot - NOS

In Broek in Waterland, vlak boven Amsterdam, doet de politie ook vandaag onderzoek naar de afloop van de gewapende overval op een waardetransport. Gisteren eindigde een wilde achtervolging van de verdachten door de politie in een weiland buiten het dorp. Twee vermoedelijke vluchtauto's brandden uit. Een derde belandde in de tuin van een huis, waarna de inzittenden het weiland invluchtten. De huiseigenaar vertelt tegen de NOS dat de politie de derde vluchtauto vanochtend vroeg heeft weggesleept. Daarbij is tegen hem gezegd dat er buit van de overval in die auto is gevonden. Zijn vrouw zag de mannen met bivakmutsen gisteren het erf oprijden:

'Dus ik geef een schreeuw: kom naar boven, verstop je!' - NOS

Bij de achtervolging werd volgens de politie met automatische wapens op agenten geschoten. De omgeving van het weiland is afgezet en met een zogenoemde magneetdreg worden sloten afgespeurd naar eventuele vuurwapens. Daarvoor zijn ook gespecialiseerde duikers ingezet. Voor bewoners en ooggetuigen houdt de gemeente Waterland vanavond een besloten bijeenkomst. Ook is er een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen die de behoefte hebben om over het incident in Broek in Waterland te praten. De politie Amsterdam zegt dat er nog geen nieuwe informatie wordt vrijgegeven:

Zeven verdachten zitten vast. Zes werden gistermiddag aangehouden in het weiland. De zevende werd aan het eind van de middag gearresteerd op de A16 bij Rotterdam. Een achtste verdachte is overleden. De politie heeft nog geen details over hen bekendgemaakt. Bronnen meldden aan de NOS dat de verdachten Belgen en Fransen zijn. We maakten deze reconstructie van de overval in Amsterdam:

Zo ging de overval in Amsterdam-Noord van begin tot eind - NOS

De overval was op een waardetransport bij de firma Schöne Edelmetaal, waar voor tientallen miljoenen euro's aan goud en diamanten werd vervoerd. Of en hoeveel de daders hebben buitgemaakt, is ook nog onduidelijk. Het Belgische moederbedrijf van Schöne, Umicore, wil daar geen uitspraken over doen. "Dat maakt deel uit van het onderzoek." Ook doet de onderneming geen uitspraken over het geplande waardetransport, behalve dat het voor Schöne gebruikelijk is om edelmetalen te laten vervoeren. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat iedereen heel erg is geschrokken. "Alle betrokken medewerkers krijgen van ons professionele ondersteuning om deze betreurenswaardige gebeurtenis te kunnen verwerken. Dat is waar onze aandacht nu naar uit gaat." Bij het bedrijf in Amsterdam-Noord wordt vanochtend de toegangspoort gerepareerd. Die was door de overval beschadigd geraakt.