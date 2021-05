'NAM pompte gasput bij Assen al leeg voor definitieve goedkeuring ministerie'

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft een gasput in Drente grotendeels leeggepompt voordat het ministerie van Economische Zaken daar toestemming voor had gegeven. Dat blijkt uit een reconstructie van RTV Drenthe, RTV Noord, Platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money op basis van 2500 documenten vrijgegeven door de gemeente Assen.

De documenten zijn boven tafel gekomen bij een Wob-verzoek om de banden tussen Shell en de overheid bloot te leggen, de zogeheten Shell Papers.

De NAM kreeg in november 2018 toestemming van het ministerie om gas te winnen in het Asser veld, waar put Vries-10 onderdeel van is. Uit de documenten blijkt dat die put toen al vrijwel leeg was en de productie in de maand erna stopte. De NAM meldde dat pas 2,5 jaar na dato aan actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk, terwijl die in 2018 al naar de rechter was gestapt om het winnen in de Asser velden te stoppen.

'Slechte communicatie'

De NAM deed in 2015 een eerste proefboring in gasput Vries-10. De gemeente Assen kreeg daarna bericht dat er naar schatting 400 miljoen kubieke meter gas te winnen viel. Door een verandering van de Mijnbouwwet zouden de provincie en gemeenten een adviesrol krijgen bij het winningsplan, maar hoe dat traject er precies uit zou gaan zien, was nog onduidelijk.

De NAM mocht intussen wel blijven winnen uit de verschillende gasputten tussen Vries en Assen, zolang het maximum van het bestaande winningsplan uit 2011 niet werd overschreden.

De gemeentebesturen van Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo vroegen de NAM echter om nog even te wachten, omdat de gemeenteraden nog advies moesten geven. De NAM werkt daaraan mee, schreef het bedrijf eind november 2016, maar kwam daar later van terug en startte alsnog met het winnen van gas.

De gemeenteraad van Assen nam daarom in 2017 een motie van treurnis aan over het handelen van de NAM. De raad verweet het bedrijf dat het afspraken schond en opzettelijk slecht communiceerde.

Eerder leeg dan verwacht

De definitieve goedkeuring van het ministerie om te winnen werd pas in november 2018 gegeven, maar de NAM pompte daarvoor al gas op uit het veld. In 2017 was dat zo'n tien miljoen kubieke meter, schrijft RTV Drenthe.

In december 2018 - een maand na de officiële goedkeuring van het winningsplan - stopte de productie in Vries-10. De put was leeg. Er was toen ruim 200 miljoen kuub gas gewonnen, de helft van de 400 kuub waarop de NAM rekende.

In dezelfde periode stapte actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk naar de rechter om het winnen in velden bij Assen te stoppen. Die zaak loopt nog steeds. Uit een recente tussenuitspraak blijkt dat de NAM het winningsplan van de Asser velden mag uitvoeren met wat kleine aanpassingen. De definitieve uitspraak moet nog volgen.