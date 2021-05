Vroege vluchter Vendrame wint zware bergrit • Morgen dag voor sprinters

Egan Bernal is tevreden na weer een dag in de roze trui. "Het was een zware dag voor iedereen. We zijn blij, want we zijn de dag goed doorgekomen."

Het enige moment dat Bernal vandaag enigszins onder druk kwam te staan, was toen Ciccone en Nibali samen probeerden weg te rijden. "We reden het gat snel dicht. Nibali viel daarna opnieuw aan in de afdaling, maar we wilden geen risico nemen om hem te volgen. Dat hebben we goed gedaan", aldus de Colombiaanse klassementsleider.

Nibali pakte met zijn actie zeven seconden terug op Bernal. De Italiaanse tweevoudig Girowinnaar staat nu veertiende in het klassement, op 4.04 van de Colombiaan.