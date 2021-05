Kopgroep begint met grote voorsprong aan laatste klim in stevige bergrit

Miguel Ángel López heeft in de Ronde van Andalusië de koninginnenrit op zijn naam geschreven. De Colombiaan van Movistar versloeg Antwan Tolhoek van Jumbo-Visma in de sprint bergop en nam tevens de leiderstrui over van Ethan Hayter.

De renners kregen in deze 157 kilometer lange rit zes beklimmingen voor de kiezen en de finish was bergop. In de voorlaatste klim, met nog circa 18 kilometer tot de finish, voerde het Movistarkoppel Carretero en López het tempo flink op. Hayter moest zich al snel gewonnen geven. Carretero ging op de slotklim voluit en toen López het commando overnam, konden alleen Tolhoek en de Canadees Piccoli hem volgen, tot kort voor de streep.

Tolhoek klom dankzij zijn sterke optreden naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van 20 seconden op López.