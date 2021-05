NEC wil fans 'terugbetalen voor doping' met zege op Roda JC

Edgar Barreto - Pro Shots

"Vandaag is een erg grote dag, voor het team en voor de supporters, voor iedereen van NEC." Was getekend, Edgar Barreto, Paraguayaanse routinier in Nijmegen. Een terugkeer in de eredivisie - "dat zou geweldig zijn" - lonkt voor Barreto & consorten. Vanavond wacht Roda JC in de halve finales van de play-offs om promotie, in een eventuele finale zal afgerekend moeten worden met FC Emmen of NAC Breda. In beide gevallen gaat het om één wedstrijd. Barreto: "Aan het begin van het seizoen had niemand verwacht dat wij de play-offs zouden halen, de ploeg was echt jong. De vorige keer dat ik hier was, was ik de jongste. En nu ben ik de oudste. Maar we hebben laten zien dat we ook een goede ploeg zijn."

Routinier Barreto: 'Terug naar de eredivisie met NEC zou geweldig zijn' - NOS

Een goede ploeg die het geluk aan zijn zijde heeft. Want net nu er weer fans welkom zijn in het stadion, speelt NEC een thuiswedstrijd. "Je had ook naar De Graafschap gekund, dan had je daar hun publiek gehad", telt NEC-trainer Rogier Meijer zijn zegeningen. Maar De Graafschap, dat boven NEC was geëindigd in de reguliere competitie en dus thuis had mogen spelen, werd uitgeschakeld door Roda JC. Die ploeg eindigde juist onder NEC, waardoor de Nijmegenaren het thuisvoordeel hebben. Meijer: "En er is in voor deze ronde besloten dat er publiek bij komt, dus dat zit allemaal mee." Soort doping Volgens Meijer, die sinds dit seizoen trainer in het Goffertstadion is, heeft zijn ploeg nog een rekening met de eigen supporters openstaan. "We hebben van de week al heel veel sfeeracties gehad, dat heeft als een soort doping gewerkt. Dat moeten we tegen Roda terugbetalen."

NEC-trainer Rogier Meijer - Pro Shots

Mede dankzij die - legale - doping was NEC zaterdag met 4-0 te sterk voor het hoger geëindigde Almere City FC. En vanavond kunnen de fans dus hun gang gaan ín het stadion, in plaats van daarbuiten. "Ons publiek is echt belangrijk voor ons", aldus Barreto. "Het is een extra boost." De suggestie dat het wel toelaten van fans in de halve finales en niet in de kwartfinales een vorm van competitievervalsing is, wimpelt trainer Meijer af. "Dat is allemaal praten achteraf. Iedereen heeft hier aan de voorkant akkoord voor gegeven. Dit is gewoon zoals het is, dat had ik ook gezegd als het andersom was."