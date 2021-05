Bewoners hals over kop uit hun huis: 'Ik zag de vlammen en rende naar buiten'

In de Haagse Schilderswijk zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een grote brand in een woonblok. De bewoners moesten vannacht hals over kop hun huis verlaten.

Een man zegt dat hij wakkerschrok van brandweerwagens. "Toen ik wakker werd zag ik het licht van de vlammen en ben ik snel naar beneden gerend", zegt hij. "Het ging zo snel, ik had niet eens tijd om een onderbroek aan te trekken."

Wanneer hij terug kan in zijn huis weet hij niet. "Volgens de politie kan het wel maanden duren voordat het weer bewoonbaar is." Hij zegt te vrezen voor wat hij straks aantreft. "Ik heb nog geen idee van de schade. Er is ook veel water naar binnen gelopen, dus ik verwacht een drama." Hij heeft nu tijdelijk een hotel aangeboden gekregen.

Ook mensen aan de overkant moesten uit hun huis. Een man en een vrouw zagen de vlammen. "Ik dacht eerst dat het iets kleins was, maar toen ik het vuur zag maakte ik iedereen wakker", zegt de vrouw. Haar man vult aan: "We hadden geen tijd om ons aan te kleden. Ik heb meteen de kinderen en mijn vrouw in veiligheid gebracht. Ik ben er nog een beetje van slag van."

Of zij schade hebben, weten ze niet. "Misschien wat rook- of waterschade", denkt de man. "Maar het gas is afgesloten, dus ik denk dat we sowieso komende nacht niet kunnen blijven. Het is wachten op de gemeente of we weer naar binnen mogen."

Moskee ook in brand

De vlammen zijn ook overgeslagen naar een moskee die zich in hetzelfde blok bevindt. "Dit is echt heel heftig", zegt een bestuurder van de moskee. "Er is veel schade en er zijn duizend korans verbrand. Het is echt een groot verlies."

Het gebedshuis biedt plek aan 500 mensen. "Die komen hier vijf keer per dag om te bidden. Nu moeten we weer opnieuw beginnen."

Een man uit de nabijgelegen wijk Transvaal kwam kijken naar de brand. "Ik vind het zo erg", zegt hij. Volgens de man wonen er veel mensen in de huizen. "Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen."