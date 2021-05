Feyenoord mag van KNVB op zondag spelen, FC Utrecht spant kort geding aan

De finale van de play-offs tussen Feyenoord en FC Utrecht is door de KNVB een dag verplaatst, naar zondag (12.15 uur). Dit in verband met het Eurovisie Songfestival, dat zaterdag plaatsvindt, waardoor Rotterdam niet voldoende politie op de been kan brengen voor twee evenementen tegelijk.

FC Utrecht is woedend en spant een kort geding aan tegen de voetbalbond.

"We doen dit naar aanleiding van een mededeling van de voetbalbond over het verplaatsen van de finalewedstrijd van de play-offs om Europees voetbal. Het verplaatsen van de finalewedstrijd is in strijd met de reglementen en FC Utrecht eist dat de reglementen worden nageleefd", aldus de club.

Reglementaire 0-3

Volgens die reglementen zou Utrecht een reglementaire overwinning van 0-3 toegewezen moeten krijgen als de thuisclub op de oorspronkelijke datum geen geschikte tijd en locatie kan vinden.

Bekijk hieronder de samenvattingen van de halve finales: