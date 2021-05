Nederlands trollenleger verspreidde nepnieuws over corona

De groep spoorde op de berichtendienst Telegram anderen aan om nepaccounts aan te maken en hun eigen 'waarheid' over corona en coronabestrijding via Twitter, Facebook en Instagram en nieuwswebsites de wereld in te sturen. Volgens de groep werden mensen door de media met leugens gebombardeerd en bang gemaakt.

Onderzoeksjournalisten van KRO-NCRV hebben drie maanden lang meegekeken bij online-overleg van een trollenleger dat in Nederland nepnieuws over corona verspreidde.

Ook werd het privéadres rondgestuurd van Diederik Gommers (voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid van het Outbreak Management Team) met de oproep om op 17 april bij hem 'koffie' te gaan drinken, een term die demonstranten gebruiken om actie te gaan voeren. Die actie kwam uiteindelijk niet van de grond.

800 leden

De groep bestaat niet meer, omdat er na de verkiezingen onenigheid ontstond over hoe ze verder moesten gaan. In de hoogtijdagen telde ze bijna 800 leden. Pointer wist 121 leden van dit digitale trollenleger te achterhalen. 27 personen bepaalden de inhoud van de berichten en ook hoe hun doelwitten in de echte wereld geïntimideerd konden worden.

Een politiewoordvoerder zei tegen Pointer dat de politie bij dit soort groepen in de gaten houdt of er sprake is van strafbare en concrete dreigingen. Het verspreiden van desinformatie is niet strafbaar.