Volgend seizoen zes Formule 1-races gratis te zien, rest achter betaalmuur

Formule 1-liefhebbers moeten vanaf volgend jaar een abonnement nemen op streamingsdienst Viaplay om alle races met Nederlands commentaar te kunnen volgen. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group heeft de uitzendrechten zoals verwacht overgenomen van Ziggo Sport en gaat de wedstrijden uitzenden op de eigen betaalzender.

Onderdeel van de driejarige overeenkomst tussen het streamingbedrijf en de Formule 1 is dat er jaarlijks zes grands prix gratis te zien zijn op een nog te bepalen open kanaal. Onder die races is ook de Grand Prix van Zandvoort.

Eerder deze week werd al bekend dat Ziggo Sport de uitzendrechten was kwijtgeraakt. De zender zei dat de tarieven voor de afgelopen jaren zo sterk gestegen zijn dat het niet mogelijk was om een nieuw contract af te sluiten. Het is niet bekend hoeveel Nordic Entertainment Group voor de rechten betaalt.

Het streamingbedrijf is nu voornamelijk nog actief in Scandinavië, maar gaat uitbreiden naar onder meer Nederland, Polen en de Verenigde Staten. Naast Formule 1-races gaat het bedrijf ook Bundesligavoetbal uitzenden. De lanceerdatum en de tarieven in Nederland worden later bekendgemaakt.