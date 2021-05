Overheid wil mensen met tips aansporen gezonder te worden

De overheid begint vandaag een campagne om mensen gezonder te maken. Doel van de campagne "Fit op jouw manier" is mensen zelf te laten uitzoeken welke tips het best bij hen passen. De hoop is dat mensen gezonder gaan eten, meer bewegen en beter ontspannen.

Volgens demissionair staatssecretaris Blokhuis zijn er zo veel adviezen dat het voor mensen soms lijkt alsof ze hun hele leven moeten omgooien. Vaak is dat dan een reden om een aanpassing nog even uit te stellen. De nieuwe campagne moet dat doorbreken en duidelijk maken dat ook kleine stappen de moeite waard zijn.

"De een ziet het zitten om voortaan skateboardend naar zijn werk te gaan, de ander gaat wandelen met de buurvrouw of kookt voortaan met meer groente", zegt Blokhuis. Hij benadrukt dat de coronacrisis extra zichtbaar maakt hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Volgens experts kunnen kleine veranderingen binnen enkele weken al een positief effect hebben op de weerstand.

De campagne bestaat uit televisie- en radiospots en de website fitopjouwmanier.nl, met een zogenoemde tipgenerator.

'Afspraken aanscherpen'

De campagne gaat van start op de dag waarop bekend is geworden dat afspraken tussen de overheid en de voedingsindustrie om de hoeveelheid suiker en zout in voedsel te verminderen, maar beperkt effect hadden.

"Er had meer kunnen worden bereikt als voor meer producten afspraken gemaakt waren. Of als de hoeveelheid zout en suiker in de producten verder was verlaagd", liet het RIVM weten. De organisatie pleit voor een aanscherping van de afspraken met de voedingsmiddelenindustrie.