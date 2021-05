Ondanks gehavend zicht schiet James de Lakers alsnog naar play-offs in NBA

LeBron James heeft de Los Angeles Lakers alsnog een plek in de play-offs in de NBA bezorgd. De titelverdediger versloeg in de barrage Golden State Warriors met 103-100, dankzij een driepunter van de gehavende vedette.

James was net terug van een zware enkelblessure en kreeg nu in tijdens het vierde kwart een vinger in zijn oog, maar besliste desondanks het duel.

"Na die vinger in mijn oog zag ik drie baskets. Ik mikte op de middelste", zei de matchwinnaar, die met 22 punten, 11 rebounds en 10 assists goed was voor zijn zesde triple-double van het seizoen.

Achterstand van dertien punten

Halverwege de wedstrijd keken de Lakers nog tegen een achterstand van dertien punten aan, maar uiteindelijk dwongen ze wel kwalificatie af. In de play-offs is komende zondag Phoenix Suns de eerste tegenstander.

De verliezende Warriors krijgen tegen Memphis Grizzlies nog een laatste kans om zich ook bij de laatste zestien ploegen te voegen.