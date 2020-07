Hendriks is geschrokken en roept sporters op zich te melden

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, is geschrokken van de onthullingen over misstanden in de turnwereld. De verklaringen van ex-turnsters over ongewenst gedrag en mishandelingen tijdens trainingen leidden er woensdag toe dat het topsportprogramma van de vrouwen voorlopig is stilgelegd door turnbond KNGU.

Daarnaast roept Hendriks om sporters zich te melden als er zich, ook in andere sporten, misstanden hebben voorgedaan. "Dat hoop ik natuurlijk niet. We kijken in deze tijd met een andere blik naar het verleden. Er zijn dingen gebeurd in de sport waarvan we nu zeggen: 'dat kan toch helemaal niet?' Dus ik sluit niks uit."

Hendriks is geschrokken van de verklaringen van de ex-turnsters. "Het is niet nieuw, we hebben eerder aantijgingen en hele gedetailleerde verklaringen van sportsters gehad. Daar zijn oplossingen voor gezocht. Veiligheid in de trainingsomgeving is cruciaal voor elke sporter in Nederland, jong en oud", zegt Hendriks.

'Er moet nu doorgepakt worden

Het stilleggen van het topsportprogramma is ingrijpend, maar noodzakelijk volgens Hendriks. "Het is een hele moeilijke beslissing, je kunt dit niet goed doen. Maar één ding is belangrijk: er moet nu doorgepakt worden. We moeten de waarheid ondervinden en de maatregelen die nodig zijn moeten genomen worden. Maar voor de huidige vrouwenploeg is het wel heel moeilijk."

Alle nationale trainingsmomenten zijn gedurende het onderzoek opgeschort en twee bondscoaches, Gerben Wiersma en Vincent Wevers, mogen voorlopig niet betrokken zijn bij het olympisch team. De turnsters zelf mogen nog wel trainen bij hun vereniging.