Wapens gevonden bij Oostenrijkse 'virusontkenners' • 'Vaccins werken tegen alle varianten'

De politie in Oostenrijk heeft vuurwapens, munitie en zwaarden in beslag genomen bij invallen in woningen van tegenstanders van de coronamaatregelen. De groep "virusontkenners" was volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van plan om bij een demonstratie agenten aan te vallen. In een chatgroep op de berichtendienst Telegram zouden ze het onder meer hebben gehad over het bouwen van spijkerbommen en over het gooien van molotovcocktails naar agenten.

Minister Nehammer van Binnenlandse Zaken reageert geschokt op de vondsten en zegt dat het zijn vruchten heeft afgeworpen dat rechtsextremistische groepen de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten zijn gehouden. Over het aantal verdachten dat in beeld was en hoeveel daarvan zijn aangehouden bij de invallen, is niets bekendgemaakt.

De aangetroffen uitrusting van de verdachten doet volgens Nehammer denken aan die van terroristische organisaties. Mogelijk hebben ze het verbod op neonazistische activiteiten geschonden.