'Vaccinatie kan virusverspreiding helpen voorkomen' • Kortere tijd tussen Astra-prikken kan

Vaccinatie draagt waarschijnlijk bij aan het voorkomen van besmettingen bij anderen, maar er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoe dat precies werkt. De Gezondheidsraad schrijft in een advies dat er tot nu toe een beperkt aantal studies is dat daar veelal indirect bewijs voor levert. Wel wijzen de uitkomsten van de onderzoeken volgens de raad tot nu toe in dezelfde richting.

De Gezondheidsraad baseert zich op een drietal onderzoeken, waarin onder meer is gekeken naar het aantal infecties bij ongevaccineerde en gevaccineerde huisgenoten en zorgmedewerkers. Uit die onderzoeken, die nog niet zijn beoordeeld door vakgenoten, valt af te leiden dat vaccinatie met één doses van BioNTech/Pfizer of AstraZeneca verspreiding vermindert met 30 tot 50 procent. Hoe zich dat vertaalt naar de maatschappij, is nog onduidelijk.

Volgens de Gezondheidsraad is er meer onderzoek nodig naar de mate waarmee verspreiding wordt tegengegaan, hoe lang dat zo is en in welke omstandigheden dat gebeurt. Ook moet nog worden onderzocht of er verschillen zijn tussen types vaccin, virusvarianten en verschillende groepen.