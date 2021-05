Kritiek op politieoptreden Malieveld • 'Vaccins werken tegen alle varianten'

Een interne commissie van de politie heeft geoordeeld dat het gebruikte politiegeweld bij een coronademonstratie op het Malieveld in Den Haag in twee situaties 'niet professioneel' was. Het is nog niet bekend wat er met de betrokken agenten gebeurt. Bij de demonstratie op 14 maart werden in totaal 38 mensen aangehouden. Enkelen zijn al veroordeeld.

De ME greep destijds in omdat mensen weigerden het Malieveld te verlaten. Van de confrontaties circuleren veel beelden, waarop onder meer te zien is dat een demonstrant wordt gebeten door een politiehond en een ander op zijn hoofd wordt geslagen met een wapenstok. Ook is te zien dat een agent in burger een vrouw een duw geeft, waarop ze tegen een ME-busje valt. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sprak van disproportioneel politiegeweld en riep al op tot een onderzoek.

De Commissie Geweldsaanwending van de politie heeft nu in totaal zestien situaties bekeken waarbij agenten geweld gebruikten. In veertien gevallen was het optreden van de politie wel professioneel, zo oordeelt de commissie. Om welke situaties het gaat, is niet bekendgemaakt.

Verder zijn er meer dan 200 klachten en 200 aangiften over het optreden van de agenten. De politie zegt dat het merendeel van de klagers niet zelf aanwezig was bij de demonstratie en de verwijten baseert op beelden. Naar de aangiften wordt nog onderzoek gedaan. Het Openbaar Ministerie beslist wat er mee gebeurt.