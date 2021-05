Bibliotheken weer open • Deel kwetsbaren wachtte langer op prikuitnodiging

Een Nederlandse groep van coronasceptische actievoerders heeft sinds februari gecoördineerd onjuiste en misleidende informatie over covid-19 verspreid. Dat meldt journalistiek platform Pointer van KRO-NCRV, dat de afgelopen 3 maanden undercover ging in deze groep van zo'n 800 leden.

Via de berichtenapp Telegram werden mensen gevraagd om nepaccounts aan te maken op sociale media, en daar dagelijks desinformatie te verspreiden over bijvoorbeeld vaccins. Doel was om het gedachtegoed massaal te verspreiden via nepaccounts, zodat het standpunt van de coronasceptici dominant zou worden.

Het trollenleger heeft ook GGD'en, politici en prominente artsen lastiggevallen, online, maar ook fysiek, meldt Pointer. Enkele leden zouden zich ook bij extreem-rechtse organisaties hebben aangesloten.