Oliepijplijnbedrijf bevestigt losgeldbetaling: 'Moeilijk besluit'

Oliepijpleidingbedrijf Colonial heeft inderdaad losgeld betaald aan hackers die de computers van het bedrijf hadden versleuteld. Er werd 3,6 miljoen euro in bitcoin overgeschreven, geeft de directeur van het bedrijf toe na berichten in de media.

"Ik weet dat het een controversieel besluit is. Ik heb het niet lichtvaardig genomen", zegt Joseph Blount tegen The Wall Street Journal. "Ik geef toe dat het niet fijn voelt om geld naar deze mensen te zien gaan, maar het was het beste voor het land."

Tekorten

Colonial exploiteert de langste oliepijpleiding van de VS, die loopt van de Golfkust in het zuiden naar de regio rond New York. Twee weken geleden haalde het bedrijf het hele systeem offline toen was ontdekt dat hackergroep DarkSide het computersysteem was binnengedrongen.

Doordat de aanvoer stilviel en automobilisten gingen hamsteren ontstonden er grote tekorten in de staten die afhankelijk zijn van Colonial. Bijna de helft van alle brandstof voor de Amerikaanse oostkust gaat door deze leiding. Hoewel het systeem inmiddels weer is opgestart, zijn er nog altijd zo'n 9500 benzinepompen zonder voorraad.

Een woordvoerder van Colonial wijst erop dat aanvankelijk niet duidelijk was hoe groot de overlast zou zijn. Daarom werd er snel voor gekozen de hackers te betalen. "Tientallen miljoenen Amerikanen vertrouwen op ons: ziekenhuizen, nooddiensten, politie, brandweer, vliegvelden, vrachtwagenchauffeurs en automobilisten."

Trage software

Nadat Colonial had betaald, leverden de hackers een programmaatje waarmee de versleutelde gegevens weer konden worden teruggehaald. Die software werkte echter zo traag, dat het bedrijf vooral de eigen back-ups moest gebruiken om het werd te hervatten.

In het algemeen raadt de FBI bedrijven af om losgeld te betalen om van ransomware af te komen; dat moedigt de daders alleen aan om ook andere bedrijven aan te vallen. Blount zegt vooraf overleg te hebben gehad met experts die eerder onderhandeld hadden met de Darkside.