Verstappen is gevis naar eerste aanvaring met Hamilton zat in Monaco

Nog nooit stond Max Verstappen op het podium in zijn thuisrace. En een thuisrace, dat is de grand prix van Monaco inmiddels echt voor de 23-jarige coureur. "Ik woon hier al een tijd en breng er tussen de races veel tijd door. Meer dan elders. Dus ja, dat voelt zo. Geen hotel, maar gewoon slapen in mijn eigen bed."

Monaco is uniek, oordeelt Verstappen. "Natuurlijk zijn er meer steden met een grand prix, maar bij andere stratencircuits is nog wat ruimte. Hier niet."

"Ik denk dat dit mijn beste kans wordt", zegt de Red Bull Racing-coureur. "Het is ongelooflijk krap. Je voelt het echt als je op de limiet rijdt en een goede ronde neerzet. Het is heerlijk als dat lukt. Vooral de snelle rondes in de kwalificatie zijn opwindend."

Hoe iconisch Monaco ook is, Verstappen maakt de race niet groter dan strikt noodzakelijk. "Ik zie het gewoon als een kans op 25 WK-punten. Natuurlijk wil ik hier winnen en is de omgeving bijzonder, maar ik beschouw het als een gewoon raceweekend."

Verstappen beseft dat winnen in zijn zesde Monaco-deelname haalbaar is. "We moeten de auto nog afstellen en de optimale balans vinden, maar hij is goed en dat was in 2016 en 2018 niet zo. Het gat tussen ons en Mercedes is piepklein, dus er liggen kansen. Mits we het zaterdag goed doen."

Pole position is het doel. "In de race is het bijna ondoenlijk te passeren. Ik kwam twee jaar geleden Lewis Hamilton zelfs niet voorbij toen zijn banden versleten waren."

Verstappen heeft in Monte Carlo nog geen grootse resultaten neergezet. Twee keer viel hij uit, drie keer scoorde hij wat WK-punten. Maar de vierde plaats als beste resultaat? Dat steekt. "Het waren ups en downs. Soms lag het aan het materiaal, maar ik heb zelf ook grote fouten gemaakt. Cruciaal is dat we een vlekkeloos weekend neerzetten. Ik weet door schade en schande hoe belangrijk dat is."

Het is echt een betoverend rondje langs het casino en al die andere mooie plekken, maar voor het publiek is er vaak geen barst aan.

Mercedes duikt - niet voor het eerst dit seizoen - in de underdogrol. "Dit circuit draait om neerwaartse druk. We weten dat Red Bull dan op zijn sterkst is", zegt teambaas Toto Wolff. "Zij zijn favoriet en wij zijn de jagers."

Verstappen reageert nuchter. "Mercedes probeert ons favoriet te maken. Hoe serieus moet je dat nemen als ze drie van de vier GP's hebben gewonnen?"

Hamilton bereidt zich niettemin voor op een zwaar weekend. "Red Bull is hier altijd sterk en hun seizoenstart is overtuigend. Als je ziet hoe close ze dit jaar zijn, krijgen we het zwaar."

Gebrek aan inhaalmanoeuvres

De zevenvoudig wereldkampioen heeft gemengde gevoelens bij de legendarische stratenrace. "Het is echt een betoverend rondje langs het casino en al die andere mooie plekken. Vol gas in de kwalificatie is sensationeel en hier winnen is uniek. Het is een voorrecht om dat mee te maken, maar voor het publiek is er vaak geen barst aan."

Hamilton doelt op het gebrek aan inhaalmanoeuvres in de race. "Het is nagenoeg onmogelijk. Het wordt weer treintje rijden, zeker als iedereen weer voor één bandenwissel gaat. Ik weet geen oplossing, maar hoop dat we hier in de toekomst iets opwindenders van kunnen maken."