Ook vannacht aanvallen Israël-Gaza, onzekerheid over staakt-het-vuren

Nu de Verenigde Staten de druk hebben opgevoerd, lijkt een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas dichterbij, maar duidelijkheid ontbreekt. Uit kringen van Hamas klinkt dat een bestand aanstaande is, "mogelijk binnen 24 uur", zeggen Hamas-bronnen tegen CNN. Eerder sprak een kopstuk van de militante beweging de verwachting uit dat een staakt-het-vuren "nog één of twee dagen" op zich laat wachten.

De Israëlische premier Netanyahu leek gisteren nog geen aanstalten te maken om de aanvallen op Hamas te beëindigen. Netanyahu zei vastbesloten te zijn om de militaire operatie af te maken om ervoor te zorgen dat de veiligheid van Israëliërs is gewaarborgd. Maar volgens Israëlische functionarissen die de krant Haaretz aanhaalt, wordt er achter de schermen wel degelijk toegewerkt naar het afschalen van de operatie om de weg vrij te maken voor een staakt-het-vuren.

President Biden verzocht Netanyahu gisteren om die weg op te gaan, om zo een staakt-het-vuren te bewerkstelligen. Eerder werd een Frans voorstel bij de VN-Veiligheidsraad dat oproept tot een staakt-het-vuren door de VS geblokkeerd.

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd in de plaats Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook. Daarbij zouden twee huizen zijn verwoest. Volgens Palestijnse medische bronnen raakten vier mensen gewond. Volgens Israël waren een wapenopslagplaats en de verblijfplaats van een Hamas-commandant het doelwit.

In de Israëlische steden Beër Sheva en Ofakim, en in het grensgebied met Gaza ging vannacht het luchtalarm af. Of daarbij slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk.

Leider militaire tak Hamas doelwit

Correspondent Ties Brock zei gisteravond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat de boodschap van Biden aan Israël zal zijn aangekomen, maar hij sluit niet uit dat Israël toch nog even doorgaat met de aanvallen op Hamas. Hij wijst erop dat pogingen van Israël om Hamas-kopstuk Mohammed Deif, de leider van de gewapende tak, deze week om het leven te brengen zijn mislukt. "Als zoiets nog mogelijk is, zou dat voor Netanyahu een grote opsteker zijn."

Brock zegt dat ook in Israël wordt gesproken over een staakt-het-vuren, mogelijk vrijdag. "Maar het is voor een groot deel nog wel speculatie", benadrukt hij. Ook een escalatie is niet uit te sluiten: "Als bijvoorbeeld Mohammed Deif nog wordt gedood, dan komt Hamas natuurlijk met een antwoord. Het is wat dat betreft ook wel een gevaarlijke periode in het conflict. Een harde klap wordt waarschijnlijk gevolgd door een nog hardere klap en dan zal dit conflict nog langer voortslepen terwijl de humanitaire prijs natuurlijk al enorm is opgelopen afgelopen week."