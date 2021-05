Haags huizenblok en moskee in brand, tientallen woningen ontruimd

In Den Haag woedt een grote brand in een huizenblok. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, tientallen woningen zijn ontruimd. Meerdere woningen zijn onherstelbaar beschadigd.

De brandweer kreeg rond 03.00 uur melding van de brand in de Schilderswijk. Aanvankelijk leek het erop dat er brand in één woning was, maar ter plekke bleek dat meerdere woningen aan de Wouwermanstraat vlam hadden gevat.

De bewoners van tientallen woningen moesten midden in de nacht hun huis uit: