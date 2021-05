Afspraken gezond eten hadden beperkt effect: 'snufje zout minder per dag'

Afspraken tussen de voedingsindustrie en het ministerie van VWS uit 2014 om minder zout en suiker te gebruiken, hebben maar beperkt effect gehad. Het RIVM, dat was gevraagd om te kijken wat er van terecht zou komen, concludeert dat er "kleine stappen" zijn gezet maar dat Nederlanders nog altijd te veel zout en suiker binnenkrijgen.

In zes jaar tijd is bereikt dat een volwassene gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnenkrijgt. Het RIVM spreekt van "een snufje". Vooral via brood, vlees, kaas en soep kregen mensen minder binnen.

Bij suiker was de daling 7,5 gram, of twee suikerklontjes, per dag. Op dat terrein werd vooral winst geboekt bij frisdranken en voor een klein deel bij melkproducten.

Het effect van de afspraken over verzadigd vet is niet doorgerekend omdat daarover te weinig afspraken waren gemaakt, zegt het RIVM.

Te weinig afspraken

Een volwassen Nederlander krijgt elke dag gemiddeld 8,7 gram zout en 114 gram suiker binnen via voeding. De normen, zegt het RIVM, zijn 6 gram zout per dag en maximaal 10 procent van de totale energie via verzadigd vet. Exacte normen voor suiker zijn er niet. Het advies is om zo min mogelijk koek, snoep en dranken te nuttigen waar suikers aan zijn toegevoegd.

"Er had meer kunnen worden bereikt als voor meer producten afspraken gemaakt waren. Of als de hoeveelheid zout en suiker in de producten verder was verlaagd", concludeert het RIVM.