VS ziet af van sancties tegen bedrijf achter Nord Stream 2

De Verenigde Staten zien af van het invoeren van sancties tegen het bedrijf achter Nord Stream 2, de gaspijplijn die van Rusland onder de Baltische Zee naar Duitsland loopt. Washington is fel tegen het project maar minister van Buitenlandse Zaken Blinken zegt dat sancties niet in het belang van de VS zijn. Hij wijst op het belang van goede betrekkingen met Duitsland en andere Europese landen.

Het miljardenproject, dat waarschijnlijk nog dit jaar zal zijn afgerond, is de VS al jaren een doorn in het oog. Washington vindt dat Duitsland en de EU zich ermee te veel afhankelijk maken van Rusland; het project zou president Poetin geopolitiek te veel in de kaart spelen.

Duitsland, dat het vooral als een economisch project ziet, reageerde eerder al op berichten dat de VS ervan af zou zien. Minister Maas van Buitenlandse Zaken sprak van een "constructieve stap, die we graag met onze partners in Washington willen bespreken".

Het Amerikaanse State Department legde wel sancties op aan vier Russische schepen, waaronder de Akademik Cherskiy, dat vorige maand is begonnen met het aanleggen van delen van de pijpleiding in Deense wateren.

Met name de Republikeinen in het Amerikaanse Congres vinden de maatregelen veel te halfslachtig en eisen een hardere opstelling. Senator Jim Risch spreekt van een "cadeautje aan Poetin dat de positie van de VS alleen maar zal verzwakken in aanloop naar een top tussen presidenten Biden en Poetin. Maar ook Democraten vinden dat de VS niet lijdzaam kan toezien hoe het project wordt afgerond. "Elke optie die we hebben om afronding te voorkomen moet worden benut", zei de Democratische senator Jeanne Shaheen.