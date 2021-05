Export naar VK blijft op peil ondanks Brexit

Ondanks de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden vanwege de Brexit is de export naar het Verenigd Koninkrijk op peil gebleven. In het eerste kwartaal werd voor 8,9 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar het land, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is evenveel als in de eerste drie maanden van 2020.

Van die 8,9 miljard betrof 5,7 miljard producten van Nederlandse makelij. Dat is fors meer dan een jaar geleden. De overige 3,2 miljard was wederuitvoer. Dan gaat het dus om producten van buitenlandse makelij die via Nederland naar het VK zijn geëxporteerd.

Wat betreft Nederlandse producten steeg de waarde van de uitgevoerde olie en gas naar het VK flink. Dat kwam ook door de sterk gestegen prijs van olie en gas. Ook aan de export van bloemen en planten werd flink meer verdiend. De exportwaarde van auto's, trucks, schepen en vlees daalde juist.