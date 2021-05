Olympisch kampioen en burgerrechtenactivist Lee Evans (74) overleden

Oud-atleet en burgerrechtenactivist Lee Evans is overleden. De olympisch kampioen van 1968 op de 400 meter en de 4x400 meter is 74 jaar geworden.

Evans won bij de Amerikaanse trials van 1968 de 400 meter in een wereldrecord. In de olympische finale in Mexico, waarin zijn landgenoten Larry James en Ron Freeman tweede en derde werden, scherpte hij dat record aan tot 43,86, een tijd die bijna twintig jaar in de boeken bleef staan.

Met James, Freeman en Vince Matthews won Evans ook de finale van de 4x400 meter in een wereldrecord. Die tijd bleef bijna 24 jaar staan. Op het podium droegen de vier Amerikanen de zwarte baret die ook werd gedragen door de Black Panthers, een beweging die streed voor sociale en burgerrechten voor zwarte Amerikanen.