Kramer wordt na Peking 2022 beleidsbepaler schaats- en wielerploeg Jumbo-Visma

"Ik weet waar ik voor sta. Dat is dat de sportieve zaken voor honderd procent geregeld moeten zijn als je wil presteren. En ik wil het managen onder de knie krijgen. Ik denk dat ik in het directieteam van toegevoegde waarde kan zijn", aldus de Fries.

"Ik ga er nog niet te veel over zeggen. De komende tijd zal de verdere invulling nog doorgesproken moeten worden", zegt de 35-jarige Kramer in een interview met Bicycling .

Kramer benadrukt dat de actieve sporter in hem nog steeds op scherp staat. "Eerst volgend jaar nog knallen in Peking. Daarna is er een groot afscheid in het Olympisch Stadion en dan begint mijn toekomst."

In zijn loopbaan won Kramer vier gouden olympische medailles. Drie op de 5.000 meter en een op de ploegenachtervolging. Op de 10.000 meter stond hij nooit op de hoogste trede.