De Ligt verovert Coppa Italia met Juventus, ook PSG wint bekertoernooi

Matthijs de Ligt heeft met Juventus de Coppa Italia verovert. De finale tegen Atalanta Bergamo werd met 2-1 gewonnen. In Frankrijk werd het bekertoernooi gewonnen door Paris Saint-Germain, dat AS Monaco met 2-0 aan de kant zette.

Juventus won de Coppa Italia dertien keer eerder, voor het laatst in 2018. Atalanta, met Marten de Roon in de basis en Sam Lammers op de bank, ging in de tweede helft op jacht naar de eerste bekeroverwinning sinds 1963.

Toch waren de grootste kansen in de tweede helft voor Juventus. Na een kwartier spelen kwam middenvelder Federico Chiesa oog in oog te staan met doelman Pierluigi Gollini, maar de paal bracht redding.

Even later was het opnieuw Gollini die vrij opdook voor het Atalanta-doel, en deze keer wist de Italiaan wel raak te schieten. Atalanta probeerde het daarna nog wel, maar zonder succes.

Mbappé bepalend

In Frankrijk bleek Paris Saint-Germain te sterk voor AS Monaco (2-0). In de competitie staat de Parijzenaren twee punten boven de thuisploeg en ook in de eerste helft van bekerfinale was Paris Saint-Germain de dominantere ploeg.

Dat leidde uiteindelijk tot een doelpunt van Mauro Icardi, al kreeg de uitploeg daarbij wel wat hulp van Axel Disasi. De verdediger schoof de bal in de voeten van Kylian Mbappé, de Fransman legde de bal breed naar Icardi die vervolgens eenvoudig kon binnentikken.