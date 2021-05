Bergwijn scoort fraai, maar El Ghazi wint clash der Oranje-aanvallers

Dat zowel Bergwijn als El Ghazi in Londen aan de aftrap stond, was verrassend. Bergwijn kreeg de voorkeur boven Gareth Bale, Erik Lamela en Lucas Moura, na twee duels als bankzitter. El Ghazi behield zijn plaats bij Aston Villa, ondanks de terugkeer van grote man Jack Grealish, die ook op zijn positie uit de voeten kan.

Tottenham Hotspur-Aston Villa was met een beetje goede wil te omschrijven als een clash tussen twee potentiële buitenspelers van Oranje: Steven Bergwijn bij de thuisploeg, Anwar El Ghazi bij de bezoekers. Beiden behoren tot de EK-voorselectie van bondscoach Frank de Boer.

De keuze voor Bergwijn als derde aanvaller naast de onomstreden Harry Kane en Son Heung-min pakte aanvankelijk uitstekend uit. In de achtste minuut snoepte de oud-PSV'er Marvelous Nakamba de bal af, om daarna snel en verwoestend uit te halen (1-0). Een heerlijke goal, pas zijn eerste van het seizoen.

Halverwege stond het echter 1-2, dankzij een eigen goal van Sergio Reguilón en een treffer van Ollie Watkins. Dat had zelfs 1-3 kunnen zijn, als El Ghazi in kansrijke positie niet ruim voorlangs had geschoten op slag van rust.

Vroeg in de tweede helft kreeg Bergwijn tot tweemaal toe een kans op zijn tweede treffer, waarvan de eerste een goede mogelijkheid was, maar Aston Villa-doelman Emiliano Martínez had beide keren een antwoord paraat. El Ghazi zag een schot geblokt worden door Toby Alderweireld.