Feyenoord heeft geen kind aan Sparta en bereikt finale play-offs

Steven Berghuis en Jens Toornstra - Pro Shots

Dick Advocaat sluit zijn lange loopbaan als clubcoach af in de finale van de play-offs om Europees voetbal met Feyenoord. De Rotterdammers wonnen in de halve finales in De Kuip met 2-0 van Sparta Rotterdam. FC Utrecht, dat eerder op de avond met 1-0 won van FC Groningen, is zaterdag de tegenstander. De winnaar van dat duel verdient een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe Europese clubtoernooi. Sterk begin Feyenoord, dat als vijfde was geëindigd in de reguliere competitie, kreeg al vroeg in de wedstrijd een gigantische kans. Na een vlotte aanval kwam de bal voor de voeten van Orkun Kökcü, die de bal hard in de doelmond bracht. Nicolai Jørgensen zette zijn voet er tegenaan, maar zag de bal via het been van Sparta-keeper Maduka Okoye op de paal belanden. Sparta, de nummer acht van de competitie, kwam in het begin van de wedstrijd maar lastig onder de druk van Feyenoord uit, al werden er verder weinig kansen gecreëerd door de grote broer. De allergrootste kans van de eerste helft werd ingeleid door oud-Feyenoorder Adil Auassar. Ridgeciano Haps kwam gevaarlijk door in het strafschopgebied en werd door de Sparta-aanvoerder gevloerd. Hij leek daarbij de bal te spelen, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis oordeelde dat de middenvelder ook Haps raakte.

Feyenoord viert de treffer van Steven Berghuis - Pro Shots

Steven Berghuis schoot de toegekende strafschop feilloos raak en liet zo de 6.500 aanwezige Feyenoord-fans flink juichen. Dat mochten ze snel nog een keer doen toen een paar minuten later Tom Beugelsdijk, onder druk van Jørgensen, de 2-0 in zijn eigen doel gleed. Ook dit keer was er wat controverse rond de goal, want de Deense spits hield Beugelsdijk vlak voor de treffer heel even vast.

Met een 2-0 voorsprong op zak kwam Feyenoord de rest van de eerste helft, net als in de minuten daarvoor, niet in gevaar. Een schot uit de draai van Abdou Harroui na een paar minuten was zelfs het enige wapenfeit van Sparta, dat verder niet bij machte was om een fatsoenlijke of dreigende aanval op te zetten. Na rust bleef het spelbeeld onveranderd. Feyenoord was de bovenliggende partij en Sparta kon alleen maar tegenhouden. Via Mark Diemers (op de keeper) en Kökcü (paal) kreeg Feyenoord zelfs nog de beste kansen. Er kwamen nog een paar kleine kansjes voor Sparta, en een grote voor Emanuel Emegha. Zijn stiftje werd beroerd door de vingertoppen van Feyenoord-goalie Justin Bijlow, die daarmee een spannende slotfase voorkwam.