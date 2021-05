Tientallen militairen zoeken mee naar gewapende militair in België

In de Belgische provincie Limburg is het leger te hulp geschoten bij de zoektocht naar de voortvluchtige beroepsmilitair Jurgen Conings. Volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg helpen 90 militairen de al aanwezige 250 agenten bij de zoekactie in het Belgische dorp Lanklaar, dicht bij de grens met Nederland.

De krant meldt dat er vijf tot zes knallen zijn gehoord tijdens de klopjacht, en dat er ook rookpluimen zijn gezien. Vanwege de politieoperatie is de E314, het verlengde van de A76 in Nederland, door de hulpdiensten afgesloten. Eerder op de dag werd het Nationaal Park Hoge Kempen al afgesloten.

Zoektocht

De Belgische politie startte dinsdag een zoektocht naar de 46-jarige Conings. Die dreigde in een afscheidsbrief met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Onder anderen de prominente viroloog Marc Van Ranst is door hem bedreigd. Die is samen met zijn familie naar een veilige plek gebracht.

De auto van Conings is gevonden in een natuurgebied. Daarin lagen vier raketwerpers, inclusief munitie.

Extreemrechtse ideeën

Justitie in België denkt dat Conings nog meer wapens in zijn bezit heeft. Volgens Belgische media gaat het om een P90-machinepistool en een kleiner pistool. Ook zou hij een kogelwerend vest bij zich hebben. De militair zou geen andere auto hebben gehad. De autoriteiten denken daarom dat hij zich lopend verplaatst.

Conings was een bekende van de Belgische terreurbestrijdingsdiensten als "potentieel gewelddadige extremist" met extreemrechtse ideeën. In België roept dat de vraag op hoe het kan dat Conings zware wapens kon meenemen uit een kazerne, zogenaamd voor een schietoefening.