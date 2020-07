Gaviria wint in Burgos maar ziet drie ploeggenoten vertrekken

Fernando Gaviria heeft de tweede rit in de Ronde van Burgos gewonnen. De voor UAE Team Emirates koersende Colombiaan was in de etappe tussen Castrojeriz en Villadiego de rapste van het peloton.

Opvallend is dat Gaviria het met drie ploeggenoten minder moest doen. Sebastian Molano, Cristian Muñoz en Camilo Ardila mochten woensdagochtend niet starten omdat ze in contact zijn geweest met iemand met het coronavirus. De drie bleken woensdagavond, nadat ze wederom waren getest op corona, allemaal negatief. Nog opvallender: bij Gaviria zelf werd in maart het virus vastgesteld. De Colombiaan is nu, voor zover bekend, de eerste voormalig coronapatiënt die een koers bij de profs wint.

Drie ploeggenoten blijkt genoeg

Gaviria bleek zich tijdens de etapppe ook prima te redden met zijn drie nog resterende ploeggenoten. Nadat Joel Nicolau op 15 kilometer van de meet als laatste van vijf vroege vluchters was teruggepakt, namen de ploegen van de sprinters het heft in handen. Net als in de eerste etappe zette de CCC-ploeg van Matteo Trentin zich in de finale op kop van het peloton, maar de Italiaan maakte het werk niet af; hij werd vierde.

Toen zich in de laatste kilometer in het peloton een valpartij voordeed, pakte Gaviria enkele meters voorsprong en dat bleek genoeg om te zegevieren.