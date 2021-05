Utrecht klopt Groningen in halve finale play-offs voor 3.000 fans

FC Utrecht heeft een goede stap gezet richting Europees voetbal. De Domstedelingen wonnen met 1-0 van FC Groningen in de halve finale van de play-offs. In de finale wacht Feyenoord of Sparta Rotterdam.

Wedstrijden in de play-offs worden over slechts één duel gespeeld, en dus was het erop of eronder. Toch zagen de 3.000 aanwezige toeschouwers een eerste helft waarin bijzonder weinig gebeurde.