De snelweg naar niets: Montenegro kan Chinees miljardenproject niet afbetalen

Dat komt de stabiliteit in Montenegro, en daarmee in de regio, niet ten goede, aldus econoom Zarija Pejovic. "Het belang van Europa is om deze regio economisch en politiek te integreren", zegt hij. "Instabiliteit in deze regio berokkent Europa meer schade dan een eventuele investering in de economie en de infrastructuur hier."

Vanaf dit jaar moet Montenegro jaarlijks een kleine 70 miljoen dollar aan rente en aflossing overboeken. De regering zegt dat geld niet te hebben en vroeg de EU als kandidaat-lidstaat om herfinanciering. Die denkt er niet over om te hulp te schieten: de EU neemt geen leningen van derden over.

De snelweg in Montenegro is deel van een groter project. Sinds 2012 werkt China samen met zeventien Midden- en Oost-Europese landen om de infrastructuur in de regio te verbeteren. Er worden miljarden geïnvesteerd in wegen en havens, maar ook in energiecentrales en telecommunicatie. Binnen de EU zijn overheden al terughoudend, maar ook de kandidaat-lidstaten in de Balkan lijken voorzichtiger te worden. "Leiders in de regio zijn zich er steeds meer van bewust dat deals sluiten met China politieke gevolgen heeft voor je relatie met de EU", zegt Balkandeskundige Geert Luteijn.

"In Oost-Europa ziet China een manier om zich met Europa te verbinden, maar de investeringen zijn ook een manier om invloed op deze landen uit te oefenen." Een voorbeeld hiervan is Servië, waar volgens denktanks in de afgelopen drie jaar bijna 4 miljard werd geïnvesteerd in wegen, mijnen en energiecentrales. De Servische regering voert een pro-Chinese, EU-kritische lijn. "Niet iedereen gaat hierin mee", zegt Luteijn, "maar de invloed van China zorgt voor een sterke verdeeldheid in het land, wat toetreding tot de EU lastiger maakt."