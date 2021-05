Kamervoorzitter spreekt Forum-leden op gedrag aan

Tweede Kamervoorzitter Bergkamp heeft in een brief aan alle Kamerleden nog eens gewezen op het belang van het naleven van de coronaregels. "Anderhalve meter afstand houden en een mondkapje is verplicht in alle openbare gedeelten van het Kamergebouw en dat geldt voor iedereen", staat in de brief die namens het bestuur van de Kamer - het Presidium - is verstuurd. Dat laatste lijkt vooral een boodschap aan leden van de fractie van Forum voor Democratie.

Vorige week was er heibel in de Kamer over het naleven van de regels door leden van die partij. Medewerkers van de Kamer beklaagden zich bij het bestuur omdat FvD'ers geen mondkapjes willen dragen. Ook zouden ze geen afstand houden.

In een debat over de coronamaatregelen vorige week woensdag uitte D66-Kamerlid Paternotte zijn wrevel nadat ThePostOnline had bericht over een wijnproeverij in het Kamergebouw waarna Kamerleden van Forum zich niet lekker voelden. In dat debat kreeg Paternotte even later een schouderklopje van Forum-leider Baudet. Wybren van Haga, die zich daags daarna met twee andere fractieleden van Forum afsplitste, bood in hetzelfde debat excuses aan voor het schouderklopje van Baudet.

Nieuw Kamerlid wordt omhelsd

Vandaag werd het nieuwe Forum voor Democratie-Kamerlid Kerseboom na haar maidenspeech (de eerste speech van een nieuw Kamerlid) in de schorsing gefeliciteerd, waarbij zij tot twee keer toe omhelsd werd door fractiegenoten.

Bij hervatting van het debat zei Bergkamp het "zeer te betreuren" dat de anderhalvemeterregel niet gerespecteerd werd. Ze zal voortaan felicitaties niet meer toestaan zonder de belofte van partijen vooraf om zich aan de regels te houden, zo zei ze.

In de brief staat dat bij herhaaldelijke overtredingen een schriftelijke waarschuwing volgt. "Als het nodig is om anderen te beschermen kunnen diensten van bodes of andere medewerkers worden aangepast of afgeschaald", aldus de voorzitter.

