Wildwest in Amsterdam-Noord: een reconstructie van een overval op een waardetransport

Politie in Broek in Waterland - ANP

Wat was de achtergrond van de overval van vanmiddag in Amsterdam-Noord, die uitliep op een uiterst gewelddadige achtervolging en uiteindelijk de dood van een van de verdachten? Het lijkt erop dat voor de overvallers alles moest wijken. Hun doel was een waardetransportwagen vol met edelmetalen. De Telegraaf spreekt over een beoogde buit van mogelijk 50 miljoen euro aan onder meer goud en diamanten. Bronnen bevestigen dat bedrag aan de NOS. Meerdere daders zouden uit België komen. De NOS sprak met een ooggetuige, die zegt dat het ging om een wekelijks transport van goud naar een smederij, waar het verwerkt wordt. De waardetransportwagen is volgens de getuige helemaal leeggehaald door de overvallers, maar stadszender AT5 meldt dat de politie de inhoud van het waardetransport inmiddels naar een veilige locatie heeft gebracht. Een politie-vrachtwagen vertrok rond 21.00 uur bij het bedrijf. Wat er in en bij het pand van Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan die paar minuten precies allemaal gebeurt, is moeilijk te achterhalen. Het is dan druk op straat.

Schietpartij Broek in Waterland in beeld - NOS

Terwijl er bij het pand van alles gaande is, loopt een van de overvallers, in het zwart gekleed en met een bivakmuts op, buiten heen en weer. Af en toe lost hij een schot met een automatisch geweer, terwijl er aan de straatkant gewoon mensen langsfietsen, -rijden en -lopen. Naast de overvallocatie is onder meer een Dirk van den Broek-supermarkt gevestigd. En iets verderop zit een grote vestiging van Jumbo. Auto's en een lichtkleurige scootmobiel die de parallelweg van de Meeuwenlaan op wil rijden, maken snel rechtsomkeert als ze het wapen zien. De dader schiet af en toe in de lucht als waarschuwing, zo lijkt het. Na een paar minuten is het schieten voorbij, worden de kofferbakkleppen van de dure auto's gesloten en vertrekken meerdere donkere auto's. Het gaat in ieder geval om een Audi-stationwagen en een Porsche Cayenne.

De man die in de lucht schoot in Amsterdam-Noord - -

De vluchtauto's willen Amsterdam-Noord zo snel mogelijk verlaten en razen langs het parkeerterrein van de Dirk van den Broek. Nog geen halve minuut later staat de politie al voor de deur van de overvallocatie. Agenten zijn afgekomen op, volgens een politiewoordvoerder, "heel veel 112-meldingen". De overvallers zetten koers richting de Nieuwe Leeuwarderweg, beter bekend als de S116, en rijden in noordelijke richting de provinciale weg N247 op. Ze kiezen dus niet voor de A10, de ringweg Amsterdam. "Het leek wel oorlog", zei deze getuige:

Schoten gelost bij overval in Amsterdam-Noord: 'Het leek wel oorlog' - NOS

Dashcambeelden die op Dumpert zijn geplaatst, laten zien dat de Porsche Cayenne als eerste op hoge snelheid over de busbaan rijdt, en daarna is de Audi te zien. Het lijkt erop dat de raampjes achter in beide auto's open zijn. Tien politieauto's, variërend van politiebusjes tot snelle politie-Audi's, zijn betrokken bij de achtervolging. Over en weer werd volgens een woordvoerder van de politie geschoten en de overvallers deden dat met automatische vuurwapens. Bijna als een wonder zijn er geen andere mensen gewond geraakt, zegt de politie later. De achtervolging met auto's eindigt in een weiland bij Broek in Waterland, maar gaat te voet door. Zeker twee voertuigen staan in brand, de Porsche brandt volledig uit. Een ander voertuig, een grote Renault, komt terecht in een achtertuin.

De achtervolging begon in Amsterdam-Noord - NOS

De gemaskerde mannen vluchten en rennen een weiland in. Dat weiland staat in een mum van tijd vol met agenten. Er klinken schoten, een persoon gaat neer. Ook een politiehond wordt ingezet, en grijpt een verdachte. Op de achtergrond klinkt ook de politiehelikopter, en is de Dienst Speciale Interventies, met zwaarder bewapende agenten, gearriveerd. Het resultaat van de hele actie: een dode verdachte, als gevolg van een politiekogel, zes arrestaties en twee van de arrestanten gewond. Inhoudelijk wil de politie vandaag nog niets over de overval zeggen. Zo is nog niet bevestigd of er iets is buitgemaakt, en waar die buit dan zou zijn. Ook is nog onbekend of alle daders inmiddels zijn gevonden. Op de A16 bij Rotterdam werd na een paar uur nog iemand opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval in Amsterdam. Dat brengt het aantal opgepakte verdachten op zeven.