Schippers laat zich zien in Ostrava en Van Diepen schurkt tegen limiet aan

Schippers loopt in Ostrava eerste individuele wedstrijd van 2021

Dafne Schippers heeft bij de Golden Spike-wedstrijden in Ostrava haar eerste individuele wedstrijd van het jaar gelopen. Op de 200 meter eindigde ze in een tijd van 22,91 op een bescheiden vierde plaats. Haar persoonlijk record is 21,63.

Schippers liet met het oog op de Olympische Spelen het indoorseizoen schieten en kwam eerder deze maand voor het eerst in actie bij de WK estafette in Polen. De komende weken zal ze haar snelheid opvoeren om uiteindelijk te pieken in Tokio.

Tony van Diepen moet nu al gaan pieken om aan de olympische limiet op de 400 meter te kunnen voldoen. In Ostrava snelde hij naar de tweede plaats in 1.45,36, dat is net boven de limiet van 1.45,20. Vorig jaar liep Van Diepen al eens 1.44,82.

Op de 400 meter liep Jochem Dobber een persoonlijk record van 45,30, maar om de olympische limiet