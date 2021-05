Toussaint wordt Europees kampioene op 50 rugslag, De Waard knap derde

Toussaint, die dit jaar in Eindhoven al tot 27,10 kwam, was voorafgaande aan het toernooi de favoriet op het niet-olympische nummer. Toch was het de Schotse Kathleen Dawson die in Boedapest de beste papieren leek te hebben.

Op basis van de series en de halve eindstrijd ging Dawson met lichte voorsprong van start. In de twee starts voor de finale klokte ze eerst 27,29 en vervolgens 27,19. Toussaint kon daar slechts een mindere serie tegenover zetten: 27,60 en 27,22. In de strijd om de medailles waren de rollen evenwel omgedraaid. Toussaint tikte na een verre van vlekkeloze race aan in 27,36, Dawson kwam tot 27,46.

De Waard daverende verrassing

De letterlijk lachende derde werd Maaike de Waard, die voor een daverende verrassing zorgde door met 27,74 het brons voor haar rekening te nemen.