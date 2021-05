Biden eist directe de-escalatie van conflict, Netanyahu geeft geen gehoor

De Amerikaanse president Biden heeft de druk op de Israëlische premier Netanyahu opgevoerd om tot een de-escalatie van het geweld te komen. De twee hadden vandaag opnieuw telefonisch contact.

Volgens de lezing van het Witte Huis heeft Biden Netanyahu duidelijk gemaakt dat hij vandaag nog een beduidende de-escalatie verwacht, als opmars naar een staakt-het-vuren. Het is de eerste keer dat Biden stevig druk zet op Israël: tot vandaag had hij zich van zulke duidelijke taal onthouden. De twee hadden al eerder telefonisch contact, maar toen zei Biden alleen dat hij een eventueel staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas zou steunen.

"De boodschap liegt er nu niet om", zei NOS-correspondent Ties Brock in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. "Het is niet langer het verzoek dat hij eerder had neergelegd; het begint op een eis of zelfs ultimatum te lijken", aldus Brock. "Het is inmiddels al avond, en een de-escalatie zal dan snel moeten gebeuren."

Netanyahu: Israël gaat door

Maar Netanyahu lijkt geen gehoor te willen geven aan Bidens oproep. In een nieuwe verklaring zegt de premier "vastberaden" te zijn om door te gaan met de "operatie" tot volgens hem "het doel is bereikt". Verder voegde Netanyahu toe dat hij de steun van de regering-Biden waardeert, maar dat Israël zal doorgaan om de "kalmte en veiligheid voor de Israëlische burgers te laten terugkeren".

Eerder vandaag werden vanuit Zuid-Libanon raketten richting Israël afgevuurd. Israël maakte kort daarop bekend dat er werd teruggeschoten met artillerie. Vermoedelijk gaat het om Palestijnse groeperingen, aldus Brock. Libanon telt veel Palestijnse vluchtelingen. Bij aanvallen over en weer kwamen eerder vandaag zes mensen om, aldus Palestijnse bronnen in de Gazastrook.

Het Palestijns-Israëlisch conflict kwam de afgelopen tien dagen tot een nieuw hoogtepunt. In acht dagen tijd zouden meer dan 200 mensen om het leven zijn gekomen, van wie het overgrote deel in de Palestijnse gebieden.