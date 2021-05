Politie Brazilië onderzoekt rol van minister van Milieu bij illegale houthandel

De Braziliaanse federale politie heeft huiszoekingen gedaan in een woning van de omstreden minister van Milieu, Ricardo Salles, en in zijn ministerie. Dat gebeurde in het kader van een groot onderzoek naar illegale houthandel.

Meer dan honderd agenten deden in alle vroegte invallen op tientallen plaatsen in het land. Voor zover bekend werd niemand opgepakt.

De actie was vooraf goedgekeurd door het Braziliaanse Hooggerechtshof. Ook het bankgeheim van de minister werd opgeheven, en negen andere hoge functionarissen zijn preventief uit hun ambt gezet. Onder hen ook het hoofd van IBAMA, het Braziliaanse overheidsorgaan dat ontbossing moet tegengaan.

Ontbossing

Ricardo Salles is een van de meest omstreden figuren uit de regering van president Bolsonaro. Onder zijn leiding werd er flink gekort op milieubescherming, terwijl de ontbossing, met name in het Amazonegebied, flink toenam.